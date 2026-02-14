オリックスは１４日、頓宮裕真捕手（２９）が１３日に宮崎キャンプを離脱し、帰阪したと発表した。１１日の紅白戦で左翼ポール際にチーム１号を放ったが、一塁を回った際に右膝裏の違和感を発症したため。昨季はチームトップの５４打点を記録した一塁手について、岸田監督は「１７日にちゃんとした検査を受けると言っているので、それ次第になる。（現時点では）何とも言えない」と説明した。この日は、宗佑磨内野手（２９）が