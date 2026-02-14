◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝２月１４日、栗東トレセンエリザベス女王杯７着のサフィラ（牝５歳、栗東・池添学厩舎、父ハーツクライ）は角馬場でハッキングをこなし、最終調整を完了。どっしりとして、張りのある好馬体からは本格化の気配が感じられる。山田助手は「落ち着きもあっていいですね。体も良くなっていて、プラス１０キロくらいで出られそうです」と手応えを示す。