◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。第３エンド（Ｅ）を終わって、１−３とリードを許した。最終投者（スキップ）の正確性の差が出た。日本は２戦、スイスは３戦を終わって、日本のスキップの吉村紗也香はショットの確率が６６％