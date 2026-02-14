巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が１４日、１軍那覇キャンプで故郷に凱旋した。糸満市立高嶺小、高嶺中、興南高出身でキャンプ地のセルラースタジアムも高校時代の思い出が詰まった球場。「きのう沖縄に来たんですけど、来た瞬間にもう暖かいなと。今日も快晴ですし、日差しが強いので『沖縄』を感じています」と白い歯をこぼした。地元のファンから声援も受け取り「自分の力になりますし、緊張するところも