◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節ＦＣ東京１―１浦和（１４日、味スタ）浦和はアウェーのＦＣ東京戦で後半アディショナルタイムに追いつかれ、今大会初のＰＫ戦に挑み、３―５で敗れた。浦和は２番手の元日本代表ＭＦ中島翔哉が失敗し、ＦＣ東京は５人全員が成功した。後半３３分にＭＦ渡辺のゴールで先制したが、同アディショナルタイムに追いつかれてＰＫ戦に。スコルジャ監督は「残念な結果で、失望しています。