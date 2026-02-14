◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節ＦＣ東京１―１浦和（１４日、味スタ）ＦＣ東京は２試合連続のＰＫ戦勝利で、開幕２連勝を飾り、勝ち点４を積み上げた。１点を追う後半アディショナルタイム、途中出場した新加入ＭＦ山田楓喜が左足で決めて同点に追いついた。ＰＫ戦では、５人全員が成功。キッカーは勝利した鹿島戦と全員が同じ（鹿島戦では２番が橋本拳、３番が山田）だった。ＰＫ戦【ＦＣ東京】ショルツ〇左山田〇