立ち技格闘技「KNOCKOUT」は14日、「KNOCKOUT.61」（15日、後楽園ホール）の前日計量と会見を行った。昨年12月30日の代々木大会でメインで延長判定勝ちだったKNOCKOUT―REDライト級王者・久井大夢（20＝TEAMTAIMU）が前王者のゴンナパー・ウィラサクレック（33＝タイ）とのダイレクトリマッチを行う。前日計量では久井は62・45キロ、ゴンナパーは62・40キロでパス。計量後に会見した久井は「練習でも減量もバッチリ