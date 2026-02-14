スケルトン男子4回戦でスタートする高橋弘篤。ヘルメットは伊達政宗をイメージ＝13日、コルティナダンペッツォ（共同）目の前から一瞬で消えるトラ、オオカミ、チューリップ―。スケルトンの会場では最高時速120キロ超で迫力たっぷりの滑走だけでなく、色鮮やかな個性あふれるヘルメットも観客の目を引いている。女子のホン・スジョン（韓国）のヘルメットには「より速く、より強く」との願いを込めてトラが描かれている。日系