挙式披露宴を前に取材に応じる欧勝馬＝14日、東京都内のホテル大相撲の幕内欧勝馬（28）＝本名プレブスレン・デルゲルバヤル、モンゴル出身、鳴戸部屋＝が14日、東京都内のホテルで、名古屋市出身で年上の日本人女性との挙式披露宴を開き、豊昇龍と大の里の両横綱ら約550人から祝福された。2024年12月に結婚し、昨年1月に第1子となる長女が誕生した。欧勝馬は昨年7月の名古屋場所で新小結となったが、3勝12敗と壁にはね返され