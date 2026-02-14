中村倫也主演のTBS金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜後10：00）で誕生した7人組ボーイズグループ・NAZEの劇中デビュー曲「Little Star」と、ライバルグループ・TORINNERの劇中日本デビュー曲「EYES ON YOU」が、2月14日に同時配信を開始した。ドラマ内で描かれた“直接対決”と同じバレンタインデーでのリリースとなり、物語と現実がリンクする展開となっている。【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ