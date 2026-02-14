歌手木村徹二（34）が14日、東京・中央区の日本橋三井ホールで公演「LIVE3＋ワン完売！みなさまのおかげですSP〜アイアンファミリーバレンタインに再集結〜」を開催した。昨年11月に行った「LIVE3」の追加公演で、約700人が集まった。前半で、今月11日発売の新曲「風神雷神」をコンサート初披露した。徹二が風神の衣装で、雷神の衣装は同曲を作詞作曲し、プロデューサーも務める兄の木村竜蔵（37）が着用してステージを盛り上げ