14日原子力規制委員会が薩摩川内市を訪れ川内原発を視察したほか、塩田知事らと意見を交換しました。川内原発を視察したのは、原子力規制委員会の山中伸介委員長や神田玲子委員らです。原子力規制委員会が川内原発を訪れたのは約3年ぶりです。山中委員長らは、重大な事故が起きた際に現場の対策拠点になる緊急時対策棟などを視察。また、九州電力は使用済みの燃料を保管する乾式貯蔵施設の整備に向け、規制委員会に設置