現在開催中の「長崎ランタンフェスティバル」。 14日は、メインイベントのひとつ『皇帝パレード』が行われました。 午後から雨が降り出した、14日の長崎市。 メインイベントのひとつ『皇帝パレード』は、ルートを一部変更して行われました。 （V・ファーレン長崎 山口 蛍選手） 「ケガなく、風邪ひかないように全うしたい」 皇帝役は、V・ファーレン長崎のキャプテン 山