地震の影響で子どもの数が減ったことを受け石川県輪島市内の小中学校は4月から再編されます。14日は門前地区の3つの小中学校で閉校イベントが開かれました。門前中学校に集まった約80人の児童・生徒たち。長い歴史に幕を下ろす小中学校での思い出やメッセージ、イラストなどをそれぞれの学校に掲げる懸垂幕に書き込みます。能登半島地震の影響で子供の数が減少したため石川県輪島市内にある12の小中学校は4月から4校に再編成します