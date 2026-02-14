◇明治安田J1百年構想リーグ第2節浦和1―1（PK3―5）FC東京（2026年2月14日味の素スタジアム）明治安田J1百年構想リーグは14日に各地で5試合が行われ、浦和はアウェーでFC東京と対戦。1―1のPK戦の末に3―5で敗れた。後半33分にMF渡辺が先制したが、アディッショナルタイムに失点。PK戦では2人目のMF中島がバーに当てて失敗し、相手は全員が成功した。スコルジャ監督は「勝ち点3に限りなく近いところにいながら1しか得ら