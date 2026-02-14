◆練習試合楽天７―４阪神（１４日・宜野座）楽天の開幕投手候補にあがっている荘司康誠投手が、実戦初登板で２回を無安打無四球２奪三振のパーフェクト投球。プロ４年目で初の大役へ一歩前進した。新外国人のディベイニーと主軸の大山から三振を奪うなど、計１４球で６人を片づけた右腕は「出力よりもバランスを意識した。ストライクゾーンにしっかり投げ込めた」と納得の表情。週末に行われた入場無料の練習試合は、外野