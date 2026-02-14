格闘技「KNOCKOUT」は14日、都内で「KNOCKOUT.61」（15日、後楽園ホール）の前日計量＆会見を行った。BLACKフェザー級王者の古木誠也（29＝REXGYM）はチュームーシーフー（中国）と防衛戦を行う。前日計量では古木は57・35キロ、チュームーシーフーは57・35キロでそれぞれクリア。この一戦は9月にフェザー級王座決定戦で戦うはずだったがチュームーシーフーがケガで欠場し、延期となっていた。会見した初防衛戦の王者