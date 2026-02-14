◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝２月１４日、栗東トレセンレース史上初の隔年Ｖを狙うペプチドナイル（牡８歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）は恒例の土曜追いでしっかりと負荷をかけられた。富田暁騎手が手綱を執り、坂路でエルヴィッタ（３歳未勝利）を２馬身追走。パワフルに四肢を回転させ、５１秒２―１２秒２をマークした。首差だけ遅れはしたが、上々の伸