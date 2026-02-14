◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）前日最終オッズが１４日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気はホープフルＳを発熱で回避した（８）ラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）が２・４倍。２番人気は２戦無敗の左回りに替わって朝日杯ＦＳ５着からの巻き返しを狙う（５）リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が３・８倍、