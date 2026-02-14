保護ネコの譲渡を進めようと、熊本県が家庭でネコを一時的に預かるボランティア制度を始めると発表しました。県動物愛護センター「アニマルフレンズ熊本」は、人になれていないネコの譲渡が進まないことから、一時的に家庭で預かり「人慣れ」させるためのボランティア制度を創設しました。イヌやネコの飼育経験があり室内飼いができる県内の成人を対象に、3月2日から募集します。また、県は熊本市西区にある県営小山田団地の