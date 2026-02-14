2020年7月の豪雨で被災した熊本県八代市の橋が新たに整備され、国道の通行止めが一部解消しました。 坂本橋の完成式には金子恭之国土交通大臣や地域の住民たち約80人が出席しました。 その後、地元の小学生や関係者が橋の渡り初めをして完成を祝いました。 新しい坂本橋は片側1車線の車道に加え歩道も整備されています。 6年前の豪雨では球磨川に架かる10の橋が流されましたが、これまでに坂本橋を含め5つの橋が開通しました。