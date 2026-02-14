日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は１４日、朝日放送テレビの番組に出演し、９日に行った高市首相（自民党総裁）との会談で、憲法改正に協力して取り組む方針を確認したことを明らかにした。吉村氏は、首相から両党が連携して憲法改正を進めるよう呼びかけがあり、「ぜひやりましょう」と応じたと説明した。具体的な改憲項目は明かさなかったが、番組では戦力不保持を定めた９条２項の改正も「考えるべきだ」と述べた。