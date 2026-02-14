オリンピック銅メダリストのバドミントン渡辺勇大選手が、熊本県宇城市で小中学生に指導しました。 渡辺選手はオリンピック混合ダブルスで東京、パリの2大会連続で銅メダルを獲得。 その渡辺選手が子どもたちに伝えたのは「ストレートやクロスの打ち分けにこだわること」「ラケットの同じ場所に当てないと思ったところにシャトルがいかないこと」です。 渡辺選手はコート一つ一つをまわり、子どもたちに声をかけて