鹿島―横浜M後半、競り合う鹿島・レオセアラ（左）と横浜M・関富＝メルスタ明治安田J1百年構想リーグ第2節（14日・メルカリスタジアムほか＝5試合）東は昨季J1王者の鹿島が横浜Mを1―0で下し、初白星を挙げた。後半にレオセアラがゴールした。町田は水戸と2―2から入ったPK戦を4―2で制した。FC東京は浦和にPK戦で勝った。西では広島が岡山、京都は清水にPK勝ちした。