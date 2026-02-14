◆バスケットボールＢ１リーグ第２３節レバンガ北海道１０１―９８富山（１４日・富山ありそドーム）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が西地区最下位の富山と対戦し、１０１―９８で勝利。２月初白星で連敗を「３」で止め、Ｂリーグ創設後１シーズン最多となる２７勝目を挙げた。３連敗中と波に乗れないレバンガ北海道は、９連敗で西地区最下位に沈む富山に苦戦。１３日に加入が発表されたＳＦ／ＰＦジョーダン・ナタイ（３２）が