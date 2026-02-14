ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で銀メダルを獲得し喜ぶ鍵山優真（右）と、銅メダルで涙ぐむ佐藤駿＝13日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で13日に行われたフィギュアスケート男子フリーは、有力選手にミスが相次ぐ大波乱の展開となった。2大会連続「銀」の鍵山優真（22）は、SP9位から銅メダルをつかんだ佐藤駿（22）と抱き合って喜び「これが五輪か」と目を丸くした。演