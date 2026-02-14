超良血馬の転厩先が決まった。国枝師が３月に定年を迎えることに伴い、Ｇ１・９勝を誇る名牝アーモンドアイの初子アロンズロッド（牡４歳、父エピファネイア）は宮田厩舎へ、２番子プロメサアルムンド（牡３歳、父モーリス）は田中博厩舎へ、それぞれ転厩することが１４日、所属するシルクホースクラブのホームページで発表された。アロンズロッドは始動戦の箱根特別で３着。プロメサアルムンドは昨年８月の新潟新馬戦を快勝し