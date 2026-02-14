熊本市の九州工科自動車専門学校に、教材として普通自動車用のエンジンが寄贈されました。トヨタ販売店4社が自動車整備士を目指す学生を支援しようと、工業系の学科がある熊本県内の高校や専門学校に行っている取り組みです。贈られた装置は、分解や組み立てを行う実習に使われるということです。