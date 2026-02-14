学歴詐称問題を巡り、捜査を受けている静岡・伊東市の田久保眞紀前市長に対して、14日に警察が7時間にわたる家宅捜索を行いました。田久保前市長の学歴詐称問題を巡っては、警察が6つの容疑で捜査を進めていますが、田久保前市長は警察から求められていた卒業証書の提出を12日に拒否しました。こうした中、警察は14日朝、田久保前市長の自宅へ家宅捜索に入り、約7時間にわたり捜索を行い、関係資料などを押収しました。捜索を受け