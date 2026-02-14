【モデルプレス＝2026/02/14】シンガーソングライターでモデルのchayが2月13日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】35歳美人歌手「さらに綺麗に」雰囲気ガラリのボブヘア◆chay「髪切ってスッキリ」新ヘア公開chayは「髪切ってスッキリな日 ストレートにすると後ろはパッツン！」とコメント。オフショルダーの黒いトップスを着用し、顎下の長さで切り揃えられたストレートのボブヘア