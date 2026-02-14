【モデルプレス＝2026/02/14】タレントの松嶋尚美が2月14日、自身のInstagramを更新。長女・空詩（ララ）ちゃんが長男・珠丸（じゅまる）くんへ贈った手作りバレンタインチョコを公開し、反響を呼んでいる。【写真】54歳タレント「ミスも最高に可愛い」子ども同士のバレンタイン◆松嶋尚美、空詩ちゃん作のバレンタインチョコ披露松嶋は「ララからジュマへのバレンタインチョコです。一生懸命にメッセージを書いてました」とつづり