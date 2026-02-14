学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「アラ還」はなんの略？「アラ還」はなんの略か知っていますか？年齢を表現する用語です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「アラウンド還暦」を略した言葉でした！アラ還とは、「アラサー（30歳前後）」や「アラフォ