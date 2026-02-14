巨大なブリキのおもちゃのような見た目オースチンA70ヘレフォードのボディは、幅が狭く背が高く、直線は殆ど見当たらない。大人6名での乗車を想定するが、巨大なブリキのおもちゃのように見える。前後のトレッドは先代のA70ハンプシャーから広げられ、ホイールは16インチを履くが。【画像】75年前の月並みサルーンA70ヘレフォードとヴァンガード同時期のオースチンたち全107枚ボンネット先端には、フライングAと呼ばれる尖った