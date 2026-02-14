「ロッテ２軍春季キャンプ」（１４日、都城）バレンタインデー企画として『コアラのマーチ』を来場者先着２００人にプレゼントした。ロッテ、都城市、一般社団法人都城市スポーツコミッションが共同で企画したイベントでドラフト３位奥村頼人投手（横浜）、都城市出身の森遼大朗投手、早坂響投手、坂井遼投手、秋山正雲投手の計５選手が参加。来場者一人ひとりと交流し、『コアラのマーチ』を手渡した。奥村は「バレンタイン