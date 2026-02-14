元TOKIO・城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が13日、自身のインスタグラムを更新し、息子の誕生日会を開いたことを報告した。【写真】「すてきなお部屋」菊池梨沙が披露した息子の“誕生日会ショット”※2枚目投稿では「先日、息子の誕生日会をしました」とつづり、華やかに飾り付けられた室内の写真を公開。カーテン一面には「HAPPY BIRTHDAY」のガーランドが掲げられ、紫と白を基調としたペーパーフラワーが彩り