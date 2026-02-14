格闘技「KNOCKOUT」は14日、都内で「KNOCKOUT.61」（15日、後楽園ホール）の前日計量＆会見を行った。11月以来の復帰戦のBLACKライト級王者の大沢文也（34＝ザウルスプロモーション）は元同王者の大谷翔司（35＝クロスポイント渋谷）と対戦する。前日計量では大沢は62・40キロ、大谷は62・50キロで一発パス。その後、会見した大谷は「泣いても笑ってもあしたが最後の試合になります。リング上で感謝の気持ちを込めて、全