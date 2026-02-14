テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１１日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。この日は、プロ雀士で“役満ボディ”の愛称で人気のグラビアアイドル・岡田紗佳、タレント・長浜広奈がゲスト。森アナと岡田は長浜の「お悩み相談」を行った。年上男性との恋愛が話題で盛り上がると、長浜はレインボー・池田直人が好きな男性芸人だと赤裸々。岡田と森アナは「リアルな…」と苦笑した。