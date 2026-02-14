大館市では「大館アメッコ市」が始まり、会場はこちらも多くの人でにぎわいました。400年以上前から続くとされる、「大館アメッコ市」。「この日にアメを食べるとかぜをひかない」と言い伝えられている、冬の大館の伝統行事です。会場は、縁起物の枝アメや色とりどりのアメを買い求める人でにぎわいました。中でも、ひと際人気を集めていたのが、「からみアメ」のふるまいです。木の棒に巻き付けられた、昔ながらのやわらかなアメ