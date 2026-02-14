元・櫻坂46のキャプテンで女優の菅井友香が14日、東京都内で写真集『たびすがい』（ワニブックス）の発売記者会見に登壇。写真集の撮影エピソードを語った。 【画像】菅井友香、写真集会見で記者にチョコを配る ▪️まさかの遭遇に驚き「帰りの飛行機に石破さんが後ろにいて」 本書は沖縄・座間味島にて撮影された写真集。タイトルにも含まれる“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味があるとい