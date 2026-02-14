Image: TINYL株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ストリーミングが主流の今、あえてCDを選ぶ理由は、その温かみのある音やジャケットを手に取る楽しさを知っているからですよね。でも、据え置き型のプレーヤーは置く場所が限られるし、古いポータブル機は今のワイヤレス環境に馴染まないことも。そんな矢先、CDならではの音質と好きな場所で聴ける手軽さを両立