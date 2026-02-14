キャンプの特別キャップのロゴが“ほぼ中日”ドジャースは13日（日本時間14日）に、バッテリー組のスプリングトレーニング初日を終えた。大谷翔平投手らがブルペンに入ったが、ファンはとある“アイテム”に注目。「パッと見、ドジャースとドラゴンズどっちかわからない」とコメントが寄せられた。レギュラーシーズンでは、ドジャースのキャップは「LA」のロゴが採用されている。ただ、2024年のスプリングトレーニング用のキャ