FC東京は２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で浦和レッズとホームで対戦し、１−１で突入したPK戦の末に勝利。この試合でチームに白星をもたらす重要な一撃を決めたのが、MF山田楓喜だ。先制されて迎えた試合終了間際の90＋３分、左サイドから橋本健人が鋭いクロスを供給。これに反応した山田は巧みなトラップから、バウンドしたボールに左足で合わせて、豪快なボレーをゴール右に突き刺した。 今