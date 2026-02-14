鹿島アントラーズは２月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第２節で横浜F・マリノスと対戦。76分にレオ・セアラが挙げた１点を守り抜き、１−０で勝利した。決勝点となったブラジル人FWの今季初ゴールと同じく、勝利に導く活躍を見せたのが守護神の早川友基だ。84分、中央から崩され、ディーン・デイビッドに至近距離でシュートを見舞われる。決定的なピンチで、昨季のJ１MVPは驚異の反応。身体全体で“面