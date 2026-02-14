ソフトバンクは調整が一任されているＳ組の山川穂高内野手が１４日、宮崎キャンプに合流。ランチ特打では豪快な柵越えを連発した。一緒にランチ特打を行った柳田も「アグー（山川）とか、なんか動き、良く見えましたね。軽そうでした」と目を見張る仕上がりだ。全体練習が終わった夕方以降も、室内でマシン打撃などで汗を流し続けた。チームで初めてキャンプのＳ組制度が導入された昨年は「テーマはとにかくダラダラやること」