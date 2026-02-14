来年度から小中学校の統合、再編が行われる輪島市。１４日、各校の児童・生徒らが閉校への思いを込めたアート制作に取り組みました。輪島市の門前中学校で行われたアート制作。輪島市では少子化や能登半島地震を受けことし4月に小中学校の再編が行われることが決まっています。閉校する門前地区の3つの小中学校の児童生徒や保護者らが集まり各校の名前の入った懸垂幕に手形やメッセージなどを書いていきました。