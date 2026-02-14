今年も日本勢が１着賞金の１０００万ドル（１５億円超）をつかむか。フォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の連覇がかかるサウジカップ・Ｇ１（キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）が日本時間１４日２６時４０分に発走する。なお、ＪＲＡの馬券も発売される。サウジカップデーのメイン競走にあたるサウジカップには日本からは３頭が参戦予定。２５年の年度代表馬のフォ