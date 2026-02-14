◆練習試合楽天７―４阪神（１４日・宜野座）楽天の小郷裕哉外野手が、６回に代打で逆転３ランを放ち、チームを今季実戦初白星に導いた。４点を追う６回。１点差に迫ってなお２死一、三塁で代打起用された小郷は、阪神・早川の初球スライダーを完璧に捉えて右翼席まで運んだ。一昨年は１２球団で唯一の全試合フルイニング出場を果たして正右翼手の座を固めたはずが、昨年は深刻な打撃不振に陥り、出場９０試合で打率１割７