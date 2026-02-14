2月下旬は、気温が大きく上下し“季節が行き来する"ような天候となる可能性があります。今回の予報では、新しく導入された大気海洋結合モデルが、熱帯赤道域で対流活動が活発になる兆しを早期に捉え、日本付近の気象に影響をもたらす可能性を示しています。熱帯の変動が冬から春への切り替わりを揺らし、寒暖差や雨・雪の変化として現れる見通しです。熱帯で始まりつつある変動がどのように進むかが、日本の天候を左右する重要なポ