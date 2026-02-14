【動画】共同通信杯（GIII）大チョイ｜https://youtu.be/93PEIJ0choQ テレビ東京・髙橋大悟アナから『第60回共同通信杯（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！ ■第60回共同通信杯（GIII）枠順2026年2月15日（日）1回東京6日 発走時刻：15時45分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 サノノグレーター（牡3 横山武史） 2-2 イージーライダー（牡3 吉村誠之助） 3-3 ガリレア（牡3