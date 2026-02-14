ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで、鍵山優真（オリエンタルバイオ／中京大）が2大会連続となる銀メダルを獲得した。 金メダルはカザフスタンのミハイル・シャイドロフが獲得。銅メダルは五輪初出場の佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が手にした。 ショートプログラム（SP）首位だった世界王者イリア・マリニン（米国）は立て続けにジャンプをミスし、転倒するなど8位に